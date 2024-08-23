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Тренер «Химика» Передня: директор говорит, что уволил бы в случае поражения от «БроукБойз»

Тренер «Химика» Передня: директор говорит, что уволил бы в случае поражения от «БроукБойз»
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Главный тренер дзержинского «Химика» Сергей Передня прокомментировал победу своей команды над медиаклубом «БроукБойз» в матче 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Возможный проигрыш медийной команде — это тонкая тема. Мы на каждую игру настраиваемся одинаково. Думаю, если бы мы проиграли «БроукБойз», то меня, наверное, не уволили бы. Но директор говорит, что уволили бы (смеётся)», — сказал Передня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, встреча состоялась 22 августа на домашнем стадионе «Химика» в Дзержинске. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Алексей Сергиенко на девятой минуте открыл счёт. Этот гол стал единственным в матче.

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