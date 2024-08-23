Ташуев: шесть тренеров за два сезона в «Факеле»— это ненормально

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался на тему частой отставки специалистов в воронежском клубе.

– Как говорил Конфуций: «Ничего не бывает рано или поздно, всё происходит вовремя. Посмотрим. У меня были клубы, которые давали работать, я достигал с ними успехов. Но, к сожалению, этот год получился для меня своеобразным: подписываю новый контракт и ухожу, давая при этом хороший результат. Однако к этому надо относиться только философски.

— После увольнения Черевченко начались разговоры, что следующий тренер уже 10 раз подумает, прежде чем идти в «Факел», понимая, что ему отводится несколько месяцев.

— Если прослеживать ситуацию, как всё было, то шесть тренеров за два сезона — это, конечно, много и ненормально. Но такова стилистика руководства. Наверное, они так считают. Это карточная колода — там поставили, тут взяли. Я дал отличный результат, команда поднялась на 11-е место, но, к сожалению, так сложилось. Пока у клуба получается, но вопреки всему, – приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, Ташуев покинул пост главного тренера «Факела» в апреле. Вместо него на эту должность был назначен Игорь Черевченко, который проработал менее четырёх месяцев. Сейчас главным тренером воронежцев является Дмитрий Пятибратов.