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Радченко: правильное решение продлить Вендела и Клаудиньо — они определяют игру «Зенита»

Радченко: правильное решение продлить Вендела и Клаудиньо — они определяют игру «Зенита»
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на продление сине-бело-голубыми контрактов с хавбеками Венделом и Клаудиньо до 2028 года.

«Абсолютно правильное решение продлить контракты с Венделом и Клаудиньо. Потому что это два футболиста, которые в какой-то степени определяют игру «Зенита» и уже какой год подряд выигрывают титулы. Поэтому они очень важны для команды.

Что касается разговоров о возможном уходе этих футболистов из «Зенита», то после ярких матчей, которые демонстрировали эти футболисты, у них были предложения играть в хороших европейских клубах. Если бы они хотели уехать, то уехали бы, ведь предложения у них были. Но они всем довольны в Санкт-Петербурге, поэтому остались», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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