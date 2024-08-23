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«Барселона» объявила о подписании контракта с 22-летним форвардом Пау Виктором

«Барселона» объявила о подписании контракта с 22-летним форвардом Пау Виктором
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«Барселона» на официальном сайте объявила о заключении трудового соглашения с 22-летним нападающим Пау Виктором, ранее являвшимся игроком «Жироны». Контракт с испанским футболистом рассчитан до 2029 года.

Фото: ФК «Барселона»

В минувшем сезоне Виктор выступал за «Барселону Атлетик» на правах аренды. Он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и шестью результативными передачами. Всего в составе «Жироны» испанский нападающий сыграл 11 матчей во всех соревнованиях, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

По итогам минувшего сезона испанской Примеры «Барселона» заняла второе место, а «Жирона» — третье.

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