Источник: «Краснодар» предложил Сперцяну новый контракт на три года

«Краснодар» ведёт переговоры о новом контракте с полузащитником команды Эдуардом Сперцяном. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, южане предложили капитану команды новый контракт на улучшенных условиях. Речь идёт о трёхлетнем договоре с опцией продления. На данный момент ничего не подписано, сторона игрока раздумывает над предложением.

24-летний полузащитник является воспитанником «Краснодара». За взрослую команду «быков» Сперцян провёл 116 матчей во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и 27 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.