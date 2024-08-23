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Гвардиола высказался о возможном возвращении Стерлинга в «Манчестер Сити»

Гвардиола высказался о возможном возвращении Стерлинга в «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, как бы он отреагировал на потенциальное возвращение крайнего нападающего Рахима Стерлинга в клуб. Напомним, летом 2022 года вингер перешёл из стана «горожан» в «Челси».

«Он футболист «Челси». Я чувствую к нему привязанность из-за того времени, которое мы проработали вместе. То же самое я ощущаю и по отношению к другим игрокам. Но он футболист «Челси». Если бы ранее вы спросили меня о Гюндогане, я бы также сказал, что он игрок «Барселоны». Однако я желаю Рахиму всего наилучшего», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Ранее в СМИ появилась информация, что лондонский клуб изучает вариант с продажей Стерлинга. Английским футболистом интересовались «Астон Вилла» и «Ювентус».

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