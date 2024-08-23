Силкин: «Динамо» будет гораздо проще с Маухубом, чем с другими именитыми футболистами

Футбольный тренер Сергей Силкин высказался о переходе Эль-Мехди Маухуба в московское «Динамо».

«Конечно, «Динамо» нужен был ещё один нападающий, чтобы у Тюкавина была конкуренция. Марокканские футболисты должны быть игроками неплохого уровня. Я думаю, что селекционный отдел ввёл этого футболиста, и он не просто так появился на радарах команды, поэтому с ним будет гораздо проще, чем с другими именитыми игроками.

Почему приобрели иностранца, а не доверились молодёжи из академии? Как говорится: «На то и щука в реке, чтоб карась не дремал». Приобретение иностранца даёт много ответов на многие вопросы. Если делают ставку на другого футболиста, значит, динамовская молодёжь из себя ничто не представляет», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.