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Экс-защитница «Челси» Абдуллина составила сборную футболисток, с которыми играла

Экс-защитница «Челси» Абдуллина составила сборную футболисток, с которыми играла
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Бывшая защитница лондонского «Челси» Алсу Абдуллина, ныне выступающая за московский «Локомотив», составила сборную из футболисток, с которыми она вместе играла.

Сборная футболисток, с которыми играла Алсу Абдуллина:

Напомним, российская защитница являлась футболисткой лондонского клуба с 2021 по 2024 год. За этот период она приняла участие в 11 матчах, в которых не забила голов. В августе 2023 года Абдуллина перешла в команду высшего дивизиона Франции «Париж» на правах аренды. В её составе футболистка сыграла 10 матчей во всех соревнованиях.

В июне нынешнего года Абдуллина покинула «Челси» в связи с истечением контракта и присоединилась к «Локомотиву». 29 июля, в матче 15-го тура Суперлиги с «Краснодаром» (0:2) Абдуллина отметилась забитым голом.

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