Синицын: «Краснодар» вытаскивает игры на жилах, эта закалка даст результат с «Динамо»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура РПЛ, в котором «быки» встретятся с московским «Динамо». Игра состоится 25 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

«Динамо» сейчас выглядит более лёгким. Потому что «Краснодар» вытаскивает игры на жилах, а динамовцам матчи даются более легко. Нельзя сказать, что у «Динамо» нет характера, но им проще доставался результат. «Краснодар» же перемалывает, перебарывает и ищет свою игру. Может быть, эта закалка даст результат в предстоящем матче.

Но в очном противостоянии неясно, что выйдет. К примеру, взять матч «Зенит» — «Динамо». Многие думали, что динамовцам будет тяжело справиться с «Зенитом», но команды могли сыграть вничью, если бы «Динамо» забило пенальти. Поэтому предстоящий матч может быть сыгран на три результата», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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