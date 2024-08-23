«Арсенал» готов заплатить существенную сумму за переход Нико Уильямса — The Independent

«Арсенал» крайне заинтересован в покупке 22-летнего крайнего нападающего «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса и готов заплатить за его трансфер «столько, сколько потребуется». Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, сам футболист хочет продолжить карьеру в Испании и рассматривает вариант с переходом в «Барселону» в обозримом будущем.

В минувшем сезоне 22-летний вингер принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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