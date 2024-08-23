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«Рубин» — «Динамо» Мх: Чумич удвоил преимущество казанцев в середине второго тайма

«Рубин» — «Динамо» Мх: Чумич удвоил преимущество казанцев в середине второго тайма
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В эти минуты проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются казанский «Рубин» и махачкалинское «Динамо». Игра проводится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу казанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Даку – 45'     2:0 Чумич – 63'    
Удаления: нет / Алибеков – 68'

На 63-й минуте хозяева усилиями Николы Чумича удвоили преимущество.

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Казанцы набрали семь очков по результатам пяти игр. Махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке. В последний раз «Рубин» и «Динамо» Махачкала играли друг с другом в сезоне-2022/2023. Тогда в рамках Мелбет Первой лиги казанцы дважды победили махачкалинцев (1:0 и 2:0).

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