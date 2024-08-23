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«Ливерпуль» работает над трансфером Хвичи Кварацхелии — Football Insider

«Ливерпуль» работает над трансфером Хвичи Кварацхелии — Football Insider
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«Ливерпуль» ведёт работу над трансфером 23-летнего крайнего нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, мерсисайдцы намерены усилить линию нападения. Однако подчёркивается, что «Ливерпулю» придётся приложить крайне много усилий, чтобы осуществить этот переход.

В минувшем сезоне Кварацхелия принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и девятью результативными передачами. В общей сложности нападающий провёл на поле 3594 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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