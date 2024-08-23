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Арбитр Федотов отреагировал на пенальти и удаление в игре «Рубин» — «Динамо» Махачкала

Арбитр Федотов отреагировал на пенальти и удаление в игре «Рубин» — «Динамо» Махачкала
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на пенальти и удаление в игре 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» – «Динамо» Махачкала. Встреча проходит в эти минуты. «Рубин» выигрывает со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Даку – 45'     2:0 Чумич – 63'    
Удаления: нет / Алибеков – 68'

«По первому пенальти вопросов нет. Что касается красной карточки, Левников изначально назначил 11-метровый удар и показал жёлтую. А дальше VAR проверял момент первого контакта — он был за линией, а раз так, то это штрафной удар и красная карточка за лишение явной возможности забить гол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На 44-й минуте встречи защитник гостей Идар Шумахов подыграл рукой в своей штрафной. На 66-й минуте защитник «Динамо» Муталип Алибеков нарушил правила на нападающем «Рубина» Мирлинде Даку, за что был удалён с поля.

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