Радченко: не сказал бы, что у «Спартака» лучшая возможность выиграть в Санкт-Петербурге

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых со «Спартаком» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт 24 августа и начнётся в 17:30 мск.

«Матчи между «Зенитом» и «Спартаком» — это особые встречи. Если смотреть по прошлому году, то «Спартак» находился в не лучшей форме, и все считали, что «Зенит» легко выиграет очный матч, но этого не случилось. Не стоит смотреть, кто сейчас лучше, а кто хуже, поэтому в предстоящем матче шансы будут 50 на 50.

У «Спартака» будет хорошая возможность догнать «Зенит» по очкам. Но не сказал бы, что у красно-белых это лучшая возможность выиграть в Санкт-Петербурге. Потому что «Зенит» — очень хорошо укомплектованная команда, и все потери, которые есть, сильно не повлияют», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.