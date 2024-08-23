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«Сельта» уверенно обыграла «Валенсию» в матче 2-го тура Ла Лиги

«Сельта» уверенно обыграла «Валенсию» в матче 2-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 2-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Сельта» и «Валенсия». Игра проходила на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Матч закончился победой хозяев со счётом 3:1.

Испания — Примера . 2-й тур
23 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
3 : 1
Валенсия
Валенсия
0:1 Лопес – 14'     1:1 Мингеса – 23'     2:1 Аспас – 28'     3:1 Бельтран – 60'    

На 14-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Валенсии» Диего Лопес. На 23-й минуте защитник «Сельты» Оскар Мингеса восстановил равновесие. На 28-й минуте нападающий Яго Аспас вывел хозяев вперёд. На 45+5-й минуте Аспас не смог реализовать 11-метровый удар. На 60-й минуте полузащитник «Сельты» Фран Бельтран установил окончательный счёт в матче.

«Сельта» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала шесть очков за две игры. «Валенсия» не заработала ни одного очка и располагается на последней, 20-й строчке.

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