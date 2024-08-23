Завершился матч 2-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Сельта» и «Валенсия». Игра проходила на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Матч закончился победой хозяев со счётом 3:1.

На 14-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Валенсии» Диего Лопес. На 23-й минуте защитник «Сельты» Оскар Мингеса восстановил равновесие. На 28-й минуте нападающий Яго Аспас вывел хозяев вперёд. На 45+5-й минуте Аспас не смог реализовать 11-метровый удар. На 60-й минуте полузащитник «Сельты» Фран Бельтран установил окончательный счёт в матче.

«Сельта» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала шесть очков за две игры. «Валенсия» не заработала ни одного очка и располагается на последней, 20-й строчке.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: