«Наполи» и «Челси» договорились о трансфере Лукаку за € 30+15 млн — Романо

«Наполи» договорился с «Челси» о покупке 31-летнего нападающего Ромелу Лукаку за фиксированную сумму в размере € 30 млн плюс € 15 млн в качестве дополнительных выплат. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бельгийский нападающий подпишет контракт с «Наполи», рассчитанный на три года.

В минувшем сезоне форвард выступал в составе «Ромы» на правах аренды. Он принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: