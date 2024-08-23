Клеман Лангле перейдёт в мадридский «Атлетико» на правах аренды — Романо

29-летний центральный защитник «Барселоны» Клеман Лангле будет арендован мадридским «Атлетико». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, эта аренда не будет предусматривать возможность выкупа французского футболиста. «Матрасники» возьмут на себя покрытие части заработной платы Лангле. Завтра, 24 августа, защитник пройдёт медицинское обследование.

В минувшем сезоне Лангле выступал в составе «Астон Виллы» на правах аренды. Он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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