Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монпелье. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаджи Гаджиев остался недоволен судейством в матче «Рубин» — «Динамо» Махачкала

Гаджи Гаджиев остался недоволен судейством в матче «Рубин» — «Динамо» Махачкала
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев раскритиковал судейство в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:2). В качестве главного арбитра минувшей встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Даку – 45'     2:0 Чумич – 63'    
Удаления: нет / Алибеков – 68'

«Наверное, есть недовольство судейством в матче «Рубин» — «Динамо» Махачкала. Перед назначенным пенальти было нарушение правил со стороны футболиста казанской команды. Но не буду говорить так спонтанно, ведь сейчас на эмоциях, надо смотреть повтор. Однако мне кажется, что на повторах видно, что был толчок руками», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На 68-й минуте в составе махачкалинского клуба прямую красную карточку получил защитник Муталип Алибеков. И динамовцы остались вдесятером.

Материалы по теме
«Рубин» рвётся в топ-5 РПЛ! «Динамо» из Махачкалы против, но казанцам всё равно. LIVE
Live
«Рубин» рвётся в топ-5 РПЛ! «Динамо» из Махачкалы против, но казанцам всё равно. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android