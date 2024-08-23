Гаджи Гаджиев остался недоволен судейством в матче «Рубин» — «Динамо» Махачкала

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев раскритиковал судейство в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:2). В качестве главного арбитра минувшей встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Наверное, есть недовольство судейством в матче «Рубин» — «Динамо» Махачкала. Перед назначенным пенальти было нарушение правил со стороны футболиста казанской команды. Но не буду говорить так спонтанно, ведь сейчас на эмоциях, надо смотреть повтор. Однако мне кажется, что на повторах видно, что был толчок руками», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На 68-й минуте в составе махачкалинского клуба прямую красную карточку получил защитник Муталип Алибеков. И динамовцы остались вдесятером.