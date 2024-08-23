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Канселу, получивший предложение от «Аль-Хиляля», хочет вернуться в «Барселону» — MD

Канселу, получивший предложение от «Аль-Хиляля», хочет вернуться в «Барселону» — MD
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30-летний правый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, ранее, по информации СМИ, получивший предложение от саудовского «Аль-Хиляля» на € 70 млн за три года контракта, изъявил желание вернуться в «Барселону», за которую он выступал в минувшем сезоне на правах аренды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб заинтересован в услугах португальского футболиста и предпримет попытку заключить соглашение с «Манчестер Сити» о новой аренде игрока.

В минувшем сезоне Канселу принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голом и пятью результативными передачами. В общей сложности защитник провёл на поле 3318 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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