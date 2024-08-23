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Босс «Монпелье» — о пиратских показах игр: пропустите ужин в ресторане и купите трансляцию

Босс «Монпелье» — о пиратских показах игр: пропустите ужин в ресторане и купите трансляцию
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Президент французского «Монпелье» Лоран Николен высказался на тему увеличивающегося количества пиратских трансляций футбольных мачтей.

«€ 30 [стоимость подписки в месяц] — это цена ужина в ресторане за один вечер. Так что вы можете просто пропустить один такой поход, одну неделю в месяц. Вместо того чтобы питаться вне дома, можно заплатить за подписку. Вот что я об этом думаю», — приводит слова Николена L'Équipe.

По итогам минувшего розыгрыша французской Лиги 1 «Монпелье» набрал 41 очко и занял 12-е место. В матче 1-го тура нынешнего сезона Лиги 1 клуб Николена сыграл вничью со «Страсбургом». Встреча завершилась со счётом 1:1. Единственный гол «Монпелье» забил полузащитник Тежи Саванье, реализовав 11-метровый удар.

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