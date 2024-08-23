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Тренер «Рубина» Рахимов прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо»

Тренер «Рубина» Рахимов прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо»
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что его по больше части устроила игра команды в матче 6‑го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Даку – 45'     2:0 Чумич – 63'    
Удаления: нет / Алибеков – 68'

«Вы видели хоть одну игру без брака и со всеми реализованными моментами? Я такого не видел никогда. Но мы говорим об общем рисунке матча. И он был достаточно хорошим. Единственное, мне не понравилось, что, когда соперник остался вдесятером, мы позволили себя расслабиться. Стали в некоторых моментах недобегать. И из‑за этого соперник создал несколько моментов у наших ворот. А так я считаю матч неплохим, и я поблагодарил команду за хорошую игру. «Динамо» — очень неплохая команда. Им я желаю удачи», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Казанцы набрали 10 очков по результатам шести игр. Махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке, заработав за шесть туров пять очков.

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