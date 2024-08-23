Орещук: продление контрактов с Венделом и Клаудиньо не значит, что они не покинут «Зенит»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на продление контрактов полузащитников «Зенита» Клаудиньо и Вендела.

— Означает ли продление контрактов с Венделом и Клаудиньо то, что они не покинут «Зенит» этим летом?

— Нет, не означает. В России трансферное окно открыто до 12 сентября. Всё может быть. Ничего нельзя исключать, — приводит слова Орещука «Спорт день за днём».

Ранее санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о продлении контрактов с Венделом и Клаудиньо. Новые соглашения сине-бело-голубых с полузащитниками рассчитаны до конца сезона-2027/2028 с возможностью продления ещё на один сезон.

В 6-м туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые примут красно-белых в Санкт‑Петербурге. Встреча пройдёт в субботу, 24 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.