Видеообзор победы «Рубина» в матче 6-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо»

Сегодня, 23 августа, состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу казанцев.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале ФК «Рубин» Казань».

На 45-й минуте Мирлинд Даку открыл счёт в игре, реализовав пенальти. На 63-й минуте Никола Чумич удвоил преимущество хозяев. Через пять минут был удалён защитник «Динамо» Муталип Алибеков.

«Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за шесть матчей. Махачкалинское «Динамо» заработало пять очков и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

Материалы по теме Тренер «Рубина» Рахимов прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо»

Самые титулованные футбольные клубы России: