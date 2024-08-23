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Видеообзор победы «Рубина» в матче 6-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо»

Видеообзор победы «Рубина» в матче 6-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо»
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Сегодня, 23 августа, состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу казанцев.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Даку – 45'     2:0 Чумич – 63'    
Удаления: нет / Алибеков – 68'

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале ФК «Рубин» Казань».

На 45-й минуте Мирлинд Даку открыл счёт в игре, реализовав пенальти. На 63-й минуте Никола Чумич удвоил преимущество хозяев. Через пять минут был удалён защитник «Динамо» Муталип Алибеков.

«Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за шесть матчей. Махачкалинское «Динамо» заработало пять очков и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

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