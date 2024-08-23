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Тренер «Динамо» Мх Биджиев — о поражении от «Рубина»: ключевым моментом стал пенальти

Тренер «Динамо» Мх Биджиев — о поражении от «Рубина»: ключевым моментом стал пенальти
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев отреагировал на поражение от казанского «Рубина» (0:2) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Даку – 45'     2:0 Чумич – 63'    
Удаления: нет / Алибеков – 68'

«Ключевым моментом стал пенальти. Если бы первый тайм закончился со счётом 0:0, то ситуация на поле была бы совсем другой. Только с этим могу связывать. Да, второй тайм мы начали активнее и перевернули характер игры, но, к сожалению, допустили глупую ошибку и получили второй мяч. Затем у нас было удаление, стало совсем сложно. Однако мы до конца старались вернуться в игру, пытались атаковать и забить.

Нам уже надоело эти пенальти обсуждать, это уже пятый или шестой 11‑метровый в наши ворота с начала чемпионата. Сейчас опять услышим трактовку про то, что рука была там, рука была здесь, не успел среагировать, близко или далеко. Все пенальти, которые в наши ворота были назначены, трактовки были ровно противоположные. Сейчас в очередной раз услышим, что всё было правильно», — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Казанцы набрали 10 очков по результатам шести игр. Махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке, заработав за шесть туров пять очков.

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