Тренер «Динамо» Мх Биджиев — о поражении от «Рубина»: ключевым моментом стал пенальти

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев отреагировал на поражение от казанского «Рубина» (0:2) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ключевым моментом стал пенальти. Если бы первый тайм закончился со счётом 0:0, то ситуация на поле была бы совсем другой. Только с этим могу связывать. Да, второй тайм мы начали активнее и перевернули характер игры, но, к сожалению, допустили глупую ошибку и получили второй мяч. Затем у нас было удаление, стало совсем сложно. Однако мы до конца старались вернуться в игру, пытались атаковать и забить.

Нам уже надоело эти пенальти обсуждать, это уже пятый или шестой 11‑метровый в наши ворота с начала чемпионата. Сейчас опять услышим трактовку про то, что рука была там, рука была здесь, не успел среагировать, близко или далеко. Все пенальти, которые в наши ворота были назначены, трактовки были ровно противоположные. Сейчас в очередной раз услышим, что всё было правильно», — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Казанцы набрали 10 очков по результатам шести игр. Махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке, заработав за шесть туров пять очков.