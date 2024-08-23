«Наша решимость не знает границ!» Роналду — о ничьей в матче 1-го тура Про-Лиги

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в своём аккаунте в социальной сети опубликовал сообщение после матча 1-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Раедом» (1:1), в котором португальский футболист отметился голом.

«Мы никогда не успокоимся. Мы никогда не сдадимся. Наша решимость не знает границ!» — написал Роналду.

В минувшем сезоне Роналду принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 44 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

В следующем туре «Аль-Наср» встретится с «Аль-Фейхой». Матч состоится 27 августа.

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