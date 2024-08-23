Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монпелье. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наша решимость не знает границ!» Роналду — о ничьей в матче 1-го тура Про-Лиги

«Наша решимость не знает границ!» Роналду — о ничьей в матче 1-го тура Про-Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в своём аккаунте в социальной сети опубликовал сообщение после матча 1-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Раедом» (1:1), в котором португальский футболист отметился голом.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 1-й тур
22 августа 2024, четверг. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 1
Аль-Раед
Бурайда
1:0 Роналду – 34'     1:1 Фоузаир – 49'    

«Мы никогда не успокоимся. Мы никогда не сдадимся. Наша решимость не знает границ!» — написал Роналду.

В минувшем сезоне Роналду принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 44 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

В следующем туре «Аль-Наср» встретится с «Аль-Фейхой». Матч состоится 27 августа.

Материалы по теме
Роберто Мартинес: сейчас Роналду — лучший нападающий в португальском футболе

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android