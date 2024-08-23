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«Байер» выиграл у «Боруссии» М, забив победный гол на 90+11-й минуте встречи

«Байер» выиграл у «Боруссии» М, забив победный гол на 90+11-й минуте встречи
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Завершился матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мёнхенгладбахская «Боруссия» и леверкузенский «Байер». Игра проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Шредер. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу «фармацевтов».

Германия — Бундеслига . 1-й тур
23 августа 2024, пятница. 21:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
2 : 3
Байер
Леверкузен
0:1 Джака – 12'     0:2 Вирц – 38'     1:2 Эльведи – 59'     2:2 Кляйндинст – 85'     2:3 Вирц – 90+11'    

На 12-й минуте счёт в игре открыл полузащитник гостей Гранит Джака. На 38-й минуте атакующий хавбек «Байера» Флориан Вирц увеличил разницу в счёте. На 59-й минуте защитник Нико Эльведи сократил отставание хозяев. На 85-й минуте нападающий «Боруссии» Тим Кляйндинст сравнял счёт во встрече. На 90+11-й минуте Вирц оформил дубль.

По итогам минувшего сезона «Байер» стал чемпионом Германии, набрав 90 очков в 34 матчах. «Боруссия» заработала 34 очка и расположилась на 14-й строчке.

В первом круге минувшего розыгрыша Бундеслиги «фармацевты» разгромили мёнхенгладбахскую команду со счётом 3:0. Во втором круге команды сыграли вничью (0:0).

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