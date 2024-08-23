Агент Сафонов объяснил логику «Зенита» с продлением контрактов Вендела и Клаудиньо

Футбольный менеджер Алексей Сафонов прокомментировал продление контрактов полузащитников Клаудиньо и Вендела с «Зенитом».

– В чем логика «Зенита»?

– «Зенит» поднял личные условия и отступные.

– Означает ли это, что они теперь точно никуда не уйдут этим летом?

– Ничего это не означает. Роналду и Месси продаются. Футбол – это бизнес. Если придёт определённое предложение, которое устроит «Зенит» и игрок захочет, то почему нужно удерживать немотивированного футболиста?

– До закрытия трансферного окна у «Зенита» не появится других центральных полузащитников?

– У «Зенита» сейчас ситуация как в «Спартаке». У петербуржцев есть лишние люди, сейчас Коваленко отдали, может, потом ещё кого-то… Куда им ещё брать? Некоторые моменты не поддаются логике, поэтому не могу говорить, – приводит слова Сафонова «Спорт день за днём».

23 августа санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о продлении контрактов с Венделом и Клаудиньо. Новые соглашения сине-бело-голубых с полузащитниками рассчитаны до конца сезона-2027/2028 с возможностью продления ещё на один сезон.