«Я очень расстроен». Беллингем высказался о полученной им травме

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался после того, как стало известно, что он пропустит около месяца из-за травмы подошвенного фасциита.

«Нет ничего, что я ненавижу больше, чем пропускать игры. Но пытаюсь видеть хорошее, возможно, моё тело говорит мне, что ему нужно немного больше отдыха после напряжённого года. Я очень расстроен, но буду поддерживать ребят как фанат до тех пор, пока не смогу снова присоединиться к ним в своей лучшей и сильнейшей форме. Спасибо за ваши сообщения с добрыми пожеланиями и поддержкой», — написал Беллингем в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Реал» ожидает возвращения Беллингема после завершения сентябрьского международного перерыва.

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