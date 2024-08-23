«ПСЖ» разгромил «Монпелье» со счётом 6:0 в матче Лиги 1

23 августа состоялся матч 2-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Монпелье». Команды сыграли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марком Болланжье. Стартовый свисток раздался в 21:45 мск. Встреча закончилась со счётом 6:0 в пользу парижан.

В составе хозяев дубль оформил Брэдли Баркола. По голу забили Марко Асенсио, Ашраф Хакими, Уоррен Заир-Эмери и Ли Кан Ин.

«ПСЖ» набрал шесть очков. Он занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Монпелье» с одним очком располагается на девятой строчке.

По итогам минувшего сезона чемпионата Франции по футболу «ПСЖ» заработал 76 очков за 34 матча. Подопечные Луиса Энрике заняли первое место в турнирной таблице. Парижане сумели завоевать данный титул в третий раз подряд. Футболисты «Монпелье» в прошлом розыгрыше Лиги 1 записали на свой счёт 41 очко. Они финишировали на 12-й строчке.