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Пари Сен-Жермен — Монпелье. Прямая трансляция
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ПСЖ — Монпелье, результат матча 23 августа 2024, счёт 6:0, Лига 1 2024-2025

«ПСЖ» разгромил «Монпелье» со счётом 6:0 в матче Лиги 1
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23 августа состоялся матч 2-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Монпелье». Команды сыграли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марком Болланжье. Стартовый свисток раздался в 21:45 мск. Встреча закончилась со счётом 6:0 в пользу парижан.

Франция — Лига 1 . 2-й тур
23 августа 2024, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
6 : 0
Монпелье
Монпелье
1:0 Баркола – 4'     2:0 Асенсио – 24'     3:0 Баркола – 53'     4:0 Хакими – 58'     5:0 Заир-Эмери – 60'     6:0 Ин – 82'    

В составе хозяев дубль оформил Брэдли Баркола. По голу забили Марко Асенсио, Ашраф Хакими, Уоррен Заир-Эмери и Ли Кан Ин.

«ПСЖ» набрал шесть очков. Он занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Монпелье» с одним очком располагается на девятой строчке.

По итогам минувшего сезона чемпионата Франции по футболу «ПСЖ» заработал 76 очков за 34 матча. Подопечные Луиса Энрике заняли первое место в турнирной таблице. Парижане сумели завоевать данный титул в третий раз подряд. Футболисты «Монпелье» в прошлом розыгрыше Лиги 1 записали на свой счёт 41 очко. Они финишировали на 12-й строчке.

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