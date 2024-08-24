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Ничья «Зенита» и «Спартака», россияне взяли золото на ЧМ по гребле. Главное к вечеру

«Зенит» и «Спартак» поделили очки в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги, определились финалисты Суперкубка России по футзалу, российские каноисты Захар Петров и Иван Дмитриев выиграли золото в двойках на дистанции 1000 м на чемпионате мира. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 24 августа.

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