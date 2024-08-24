Ничья «Зенита» и «Спартака», россияне взяли золото на ЧМ по гребле. Главное к вечеру

«Зенит» и «Спартак» поделили очки в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги, определились финалисты Суперкубка России по футзалу, российские каноисты Захар Петров и Иван Дмитриев выиграли золото в двойках на дистанции 1000 м на чемпионате мира. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 24 августа.
Футбол
«МЮ» проиграл «Брайтону», пропустив решающий гол на пятой добавленной минуте
ЦСКА разгромил «Акрон» в домашнем матче 6-го тура РПЛ
«Спартак» в большинстве не смог обыграть «Зенит» в матче 6-го тура РПЛ
Хоккей
Хоккеисты «Салавата Юлаева» и «Металлурга» сыграют футбольный матч с ФК «Амкал»
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Россиянин Гахов проиграл в финале челленджера в Добриче
Аслан Карацев проиграл жеребьёвку лаки-лузера в основную сетку US Open — 2024
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Алджамейн Стерлинг публично обвинил Мовсара Евлоева в употреблении допинга
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Авто
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«Газпром-Югра» стал вторым финалистом Суперкубка России по футзалу