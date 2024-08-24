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Эшли Коул и Джолеон Лескотт вошли в тренерский штаб сборной Англии

Эшли Коул и Джолеон Лескотт вошли в тренерский штаб сборной Англии
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Бывшие защитники сборной Англии Эшли Коул и Джолеон Лескотт вошли в тренерский штаб «трёх львов», который временно возглавляет Ли Карсли. Об этом информирует пресс-служба английской национальной команды в соцсети Х (ранее Twitter).

Первый матч для нового тренерского штаба сборной Англии состоится 7 сентября. В игре 1-го тура группового этапа Лиги наций «три льва» встретятся с Ирландией. 10 сентября англичане сыграют с Финляндией.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ирландия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 2-й тур
10 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Англия
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее сообщалось, что Карсли может остаться на этом посту на протяжении всей осени 2024 года, пока Футбольная ассоциация Англии не выберет нового постоянного главного тренера.

Ли Карсли является главным тренером молодёжной сборной с июля 2021 года и в прошлом году привёл команду к первой с 1984 года победе на чемпионате Европы среди юношей до 21 года. До этого Карсли занимал различные тренерские должности в командах развития сборной Англии и некоторое время руководил командой до 20 лет.

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