«Барселона» официально объявила о новых капитанах команды

«Барселона» на своём официальном сайте проинформировала, что в нынешнем сезоне её капитанами в следующем порядке станут: вратарь Марк-Андре тер Штеген, центральный защитник Рональд Араухо, атакующий хавбек Френки де Йонг, крайний нападающий Рафинья и центральный полузащитник Педри.

Сообщается, что за кандидатуры этих футболистов проголосовали остальные игроки каталонского клуба.

В минувшем сезоне первым капитаном сине-гранатовых был полузащитник Серхи Роберто, покинувший «Барселону» по окончании нынешнего сезона. Тер Штеген являлся вторым капитаном команды в сезоне-2023/2024.

Сегодня, 24 августа, в матче 2-го тура испанской Примеры сине-гранатовые встретятся с «Атлетиком» из Бильбао. Игра начнётся в 20:00 мск.

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