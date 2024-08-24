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Егор Титов: когда сам был футболистом, хотелось приложить судью

Егор Титов: когда сам был футболистом, хотелось приложить судью
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал агрессивное поведение спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева по отношению к арбитрам.

— Ваше мнение о судействе в РПЛ на старте сезона? Очень жёсткие оценки на старте чемпионата.
— Так было всегда. Всегда был виноват именно арбитр. Ошибки бывают, но провала в судействе я не вижу.

— Понимаете слова Андреева из «Оренбурга»?
— Нет. Видимо, это эмоции. А на эмоциях можно всё сказать. Раньше, когда играл, хотелось приложить судью. Но сейчас понимаю, что этого делать нельзя, – приводит слова Титова «РБ Спорт».

Ранее Андреев позволил себе нецензурно высказаться в адрес арбитра, а также проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады после матча РПЛ с «Ростовом».

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