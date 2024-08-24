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В «Торино» ответили на вопрос об интересе к Антону Миранчуку

В «Торино» ответили на вопрос об интересе к Антону Миранчуку
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Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти ответил на вопрос об Антоне Миранчуке. В настоящий момент 28-летний экс-хавбек «Локомотива» находится в статусе свободного агента.

«Интересен ли «Торино» Антон Миранчук, который сейчас является свободным агентом? Нет», — приводит слова Ваньяти «РБ Спорт».

Отметим, что за «Торино» в сезоне-2022/2023 выступал брат Антона — Алексей Миранчук. Он провел за туринский клуб на правах аренды 31 матч, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 28-летний Антон Миранчук провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

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