Агент: интерес от «Комо» к Фомину действительно был

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина, поделился мнением о возможном трансфере своего клиента в один из европейских клубов. Ранее СМИ сообщали, что итальянский «Комо» заинтересован в трансфере Фомина.

«Интерес от «Комо» действительно был, но контакты с ними были пару недель назад. Пока ничего конкретного», — приводит слова Пасторелло «РБ Спорт».

Фомин в текущем сезоне сыграл пять матчей во всех соревнованиях, где отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Московское «Динамо» за пять матчей в нынешнем сезоне РПЛ набрало 12 очков. Бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице.