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Даку — пятый игрок в истории «Рубина», забивший в четырёх матчах РПЛ подряд

Даку — пятый игрок в истории «Рубина», забивший в четырёх матчах РПЛ подряд
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Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку забивает в четвёртом матче РПЛ подряд. Четвёртое взятие ворот соперника кряду произошло в игре 6-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (2:0). Благодаря этому 26-летний футболист стал пятым футболистом в истории казанского клуба, которому удалось провести подобную результативную серию. Об этом информирует Opta Sports.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Даку – 45'     2:0 Чумич – 63'    
Удаления: нет / Алибеков – 68'

Ранее за «Рубин» в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги подряд удавалось забить экс-полузащитнику Александру Рязанцеву (2007 год), бывшему атакующему хавбеку Алехандро Домингесу (2009 год), экс-нападающему Игорю Портнягину (2015 год) и бывшему нападающему Жонатасу (2016 год).

Даку выступает в составе казанского клуба с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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