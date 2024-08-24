«Вильярреал» вырвал победу в концовке матча 2-го тура Ла Лиги с «Севильей»

Завершился матч 2-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Севилья» и «Вильярреал». Игра проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступил Исидро Диас де Мера Эскудерос. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

На второй минуте полузащитник гостей Арно Данжума открыл счёт во встрече. На 45+6-й минуте хавбек «Севильи» Доди Лукебакио забил ответный мяч. На 90+5-й минуте нападающий «жёлтой субмарины» Айосе Перес забил победный гол в матче.

«Севилья» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала одно очко за две игры. «Вильярреал» заработал четыре очка и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Сельта», у которой шесть очков за две игры.

В первом круге минувшего сезона Ла Лиги команды сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге «Вильярреал» победил «Севилью» со счётом 3:2.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: