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«Вильярреал» вырвал победу в концовке матча 2-го тура Ла Лиги с «Севильей»

«Вильярреал» вырвал победу в концовке матча 2-го тура Ла Лиги с «Севильей»
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Завершился матч 2-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Севилья» и «Вильярреал». Игра проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступил Исидро Диас де Мера Эскудерос. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Испания — Примера . 2-й тур
23 августа 2024, пятница. 22:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 2
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Данжума – 2'     1:1 Лукебакио – 45+6'     1:2 Перес – 90+5'    

На второй минуте полузащитник гостей Арно Данжума открыл счёт во встрече. На 45+6-й минуте хавбек «Севильи» Доди Лукебакио забил ответный мяч. На 90+5-й минуте нападающий «жёлтой субмарины» Айосе Перес забил победный гол в матче.

«Севилья» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала одно очко за две игры. «Вильярреал» заработал четыре очка и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Сельта», у которой шесть очков за две игры.

В первом круге минувшего сезона Ла Лиги команды сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге «Вильярреал» победил «Севилью» со счётом 3:2.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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