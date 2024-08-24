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Аршавин поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак»

Аршавин поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак»
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился ожиданиями от встречи с московским «Спартаком» в 6-м туре чемпионата России. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 24 августа, начало – в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» является фаворитом предстоящего матча со «Спартаком». «Зенит» сейчас не та команда, которая настаивает на владении мячом. Возможно, петербуржцам лучше даже им не владеть. У «Спартака» есть Пруцев и Умяров, которые любят повозиться с мячом, комбинировать, также есть Барко. Здесь будет значимыми первые 15 минут. Если «Зенит» забьёт, то, мне кажется, они с радостью откажутся от владения и территории, так как будут стараться выбегать в контратаки, что у них хорошо получается», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После пяти туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 13 очков. «Спартак», в свою очередь, располагается на четвёртом месте, набрав 10 очков.

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