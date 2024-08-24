«Команда превратилась в балаган». Радимов высказался по ситуации в «Балтике»

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал текущую ситуацию в калининградской «Балтике».

«Не очень хотелось, но невозможно не вернуться к ситуации в «Балтике».

Ведь происходящее сейчас там — это прекрасный пример того, что некомпетентным людям не нужно соваться туда, где они не понимают и обманывать людей, особенно руководителей.

Еще не так давно «Балтика» с Игнашевичем добралась до финала Кубка России, и пусть место в РПЛ сохранить не удалось, команда хотя бы выглядела управляемой. Сейчас же, после ухода Игнашевича, когда бразды правления спортивной частью сосредоточились в руках спортивного директора, команда превратилась в балаган. Снова провели масштабную закупку игроков, потратили баснословные деньги, и весь этот по сути новый разношерстный коллектив доверили молодому неопытному тренеру.

Про трансферы необходимо говорить отдельно. Капленко, купленный за полтора миллиона евро, спустя несколько месяцев уходит из команды за 500 000 — то есть только этим трансфером клубу нанесен ущерб в миллион евро. Если что, это всё, что «Балтика» заработала на продаже Козлова. 20 миллионов рублей заплатили за Арбузова, который провел за основу 0 минут, бегает только в дубле. Зе неплохие деньги купили сразу двух вратарей — Любакова и Свинова, а в итоге в первых турах в старте играл Бориско. При такой конфигурации выходит, что Любаков — это третий вратарь, за которого отдали деньги? Вы вообще такое можете себе представить, чтобы клуб Первой лиги третьего вратаря за деньги брал? Еще кучу молодых ребят в клуб привезли за деньги — Бозов, Бегун, Саусь, по той причине, что в составе недостаточно «лимитчиков». Ну и еще штук 5-7 игроков, за которых заплатили деньги.

И всю эту команду отдали в управление молодому тренеру, который у себя в соцсетях сражается со слонами и свиньями, а на тренировках рассказывает про циркуляцию мяча, прогрессивное владение и дифференциацию контроля. Если честно, как игрок, после таких постов я бы не смог всерьёз воспринимать тренера и на тренировке просто со смеха лопнул бы. При этом в «двойке» у «Балтики» работает тренер, которые и в прошлых клубах отмечался тем, что за спиной рассказывал про ошибки главного тренера и как он сделал бы всё лучше. И самое катастрофическое — спортивный директор, который Грищенко назначал, сам же сейчас за его спиной звонит другим тренерам и ведёт переговоры за его спиной.

Помнится, Армен Маргарян писал, что жизнь — лучший драматург. Всё так, но жизнь не только лучший драматург, она еще и всё расставляет все по местам. Ей просто нужно немного времени», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

В июне 2024 года после завершения сезона-2023/2024 с выходом в Суперфинал Кубка России и прямым вылетом из РПЛ пост главного тренера «Балтики» покинул 45-летний Сергей Игнашевич, на эту должность был назначен 34-летний Александр Грищенко. Под руководством Грищенко калининградцы набрали семь очков в шести матчах, одержав в них одну победу, и занимают 13-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. 16 августа «Балтика» уступила на выезде «Ротору» (0:2), потерпев первое поражение в сезоне, 25 августа калининградцы сыграют дома с «КАМАЗом».