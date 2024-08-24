Андрей Тихонов назвал фаворита матча между «Зенитом» и «Спартаком»

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов назвал фаворита матча 6-го тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Фаворит всегда та команда, которая играет дома. Так что, конечно, фаворит — «Зенит». Но ещё раз скажу, в связи с последними матчами хочется, чтобы игра понравилась всем. Явного фаворита не буду выделять, всё‑таки когда ты играешь дома при своих болельщиках… Думаю, будет как минимум 50–60 тысяч болельщиков. Небольшой фаворит — «Зенит», но как обычно спартаковцы болеют за «Спартак».

Немного слабые стороны оголились у «Зенита», этим можно будет воспользоваться. Конечно, «Зенит» — очень сильная и мощная команда. Посмотрите, кто выходит у них на замену. Также здесь эмоциональный фон очень важен и для «Спартака», и для «Зенита». Я надеюсь, что этот матч станет украшением нашего чемпионата или хотя бы тура. Хочется видеть обоюдоострую игру с двух сторон», — сказал Тихонов в эфире программы «Матч ТВ».

После пяти туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 13 очков. «Спартак», в свою очередь, располагается на четвёртом месте, набрав 10 очков.

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