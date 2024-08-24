Стало известно, чем недоволен Криштиану Роналду в «Аль-Насре»

Саудовский «Аль-Наср» испытывает финансовые трудности, сообщает Essentially Sports.

По информации источника, руководство запрашивало деньги на усиление состава у саудовского инвестиционного фонда, на что получило отказ. Отмечается, что нападающий Криштиану Роналду знает о денежном кризисе в клубе и недоволен этим. При этом 39-летний звёздный игрок публично не комментирует сложившуюся ситуацию по просьбе руководства «Аль-Насра».

В минувшем сезоне Роналду принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 44 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Роналду в отпуске играет с детьми: