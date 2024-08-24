Рахимов рассказал о состоянии Вады после ранней замены в матче «Рубин» — «Динамо» Мх

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о состоянии здоровья полузащитника Валентина Вады, заменённого после мышечного повреждения на 16-й минуте домашнего матча 6-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:0).

— Ваду заменили в первом тайме. Травма?

— Надеюсь, что ничего серьёзного. Но по тому, как он двигается, выглядит не очень хорошо. Не хотелось бы терять, потому что надолго потерян Юкич. Это два качественных игрока. Если ещё и Вада, то всё становится достаточно тонко, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Матч 6-го тура РПЛ «Рубин» — «Динамо» Мх завершился победой казанского клуба со счётом 2:0. На 16-й минуте игры из-за полученного мышечного повреждения был заменён аргентинский атакующий полузащитник хозяев поля Валентин Вада. Ранее получил тяжёлую травму и надолго выбыл из строя австрийский хавбек «Рубина» Александар Юкич.