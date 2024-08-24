Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола посетовал на отсутствие глубины состава в «Манчестер Сити»

Гвардиола посетовал на отсутствие глубины состава в «Манчестер Сити»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался на тему комплектации состава «горожан».

«У нас нет глубины состава – в нашем распоряжении всего 19, 20 или 21 игрок. Матчей много, всем придётся бороться», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее «Манчестер Сити» объявил о возвращении немецкого полузащитника Илкая Гюндогана.

Напомним, главным тренером «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал летом 2016 года после ухода из мюнхенской «Баварии». За восемь лет Гвардиола выиграл с командой 16 трофеев, из которых 13 — внутри Англии. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года. Ранее специалист также возглавлял «Барселону» и мюнхенскую «Баварию».

Материалы по теме
Гвардиола высказался о возможном возвращении Стерлинга в «Манчестер Сити»

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android