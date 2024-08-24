Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рахимов сообщил, где пройдёт матч «Рубина» с воронежским «Факелом» в Кубке России

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, где пройдёт матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между казанцами и воронежским «Факелом».

— Следующий матч в Кубке. Уже решено, где будете играть? Потому что были сомнения.

— В Воронеже. Достаточно долгая дорога, там искусственное поле. Думаю, будет ротация, — приводит слова Рахимова пресс-служба «Рубина».

Встреча казанского «Рубина» и воронежского «Факела» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России должна пройти 27 августа на поле клуба из Воронежа.

Ранее календарный матч 5-го тура РПЛ «Факел» — «Спартак» был перенесён в Москву из соображений безопасности. Соперники произвели обмен кругами — их встреча в Воронеже состоится в 27-м туре РПЛ в начале мая 2025 года.