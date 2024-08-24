Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рахимов сообщил, где пройдёт матч «Рубина» с воронежским «Факелом» в Кубке России

Рахимов сообщил, где пройдёт матч «Рубина» с воронежским «Факелом» в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, где пройдёт матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между казанцами и воронежским «Факелом».

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Следующий матч в Кубке. Уже решено, где будете играть? Потому что были сомнения.
— В Воронеже. Достаточно долгая дорога, там искусственное поле. Думаю, будет ротация, — приводит слова Рахимова пресс-служба «Рубина».

Встреча казанского «Рубина» и воронежского «Факела» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России должна пройти 27 августа на поле клуба из Воронежа.

Ранее календарный матч 5-го тура РПЛ «Факел» — «Спартак» был перенесён в Москву из соображений безопасности. Соперники произвели обмен кругами — их встреча в Воронеже состоится в 27-м туре РПЛ в начале мая 2025 года.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Материалы по теме
Рахимов рассказал о состоянии Вады после ранней замены в матче «Рубин» — «Динамо» Мх
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android