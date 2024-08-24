Семшов высказался о победе «Рубина» над махачкалинским «Динамо»

Экс-полузащитник «Зенита» и московского «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал итоги матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и махачкалинским «Динамо» (2:0).

«Рубин» выглядел чуть лучше и наиграл на победу, казанцы были поострее, а у «Динамо» не ладилась игра в атаке. Во втором тайме команда из Махачкалы перевернула игру, но это продлилось недолго, а второй мяч определил итог матча», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

23 августа в матче 6-го тура РПЛ казанский «Рубин» переиграл на своём поле махачкалинское «Динамо» со счётом 2:0. На 45-й минуте нападающий Мирлинд Даку забил первый мяч с пенальти, назначенного за попадание мяча в руку защитника гостей. На 63-й минуте вингер Никола Чумич удвоил счёт точным ударом в дальний угол. На 68-й минуте прямую красную карточку за срыв выхода один на один с вратарём получил центральный защитник «Динамо» Муталип Алибеков.