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Семшов высказался о победе «Рубина» над махачкалинским «Динамо»

Семшов высказался о победе «Рубина» над махачкалинским «Динамо»
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Экс-полузащитник «Зенита» и московского «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал итоги матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и махачкалинским «Динамо» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Даку – 45'     2:0 Чумич – 63'    
Удаления: нет / Алибеков – 68'

«Рубин» выглядел чуть лучше и наиграл на победу, казанцы были поострее, а у «Динамо» не ладилась игра в атаке. Во втором тайме команда из Махачкалы перевернула игру, но это продлилось недолго, а второй мяч определил итог матча», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

23 августа в матче 6-го тура РПЛ казанский «Рубин» переиграл на своём поле махачкалинское «Динамо» со счётом 2:0. На 45-й минуте нападающий Мирлинд Даку забил первый мяч с пенальти, назначенного за попадание мяча в руку защитника гостей. На 63-й минуте вингер Никола Чумич удвоил счёт точным ударом в дальний угол. На 68-й минуте прямую красную карточку за срыв выхода один на один с вратарём получил центральный защитник «Динамо» Муталип Алибеков.

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Видеообзор победы «Рубина» в матче 6-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо»
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