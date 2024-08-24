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Ромащенко рассказал историю своего знакомства с Черчесовым

Ромащенко рассказал историю своего знакомства с Черчесовым
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Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко рассказал историю своего знакомства с наставником сборной Казахстана Станиславом Черчесовым.

«Началась эта наша история ещё задолго до воссоединения, до совместной работы. У меня были проблемы ещё в бытность игроком с коленным суставом. Саламыч тогда выступал в Австрии за «Тироль». Мне было нужно лекарство. И через доктора Василькова мы с ним связывались, и он помогал мне с приобретением и с доставкой в Россию именно этого лекарства. Так началось наше знакомство. Потому что наши пути в игроцкие времена не пересекались.

А когда Саламыч был у руля главной команды «Спартака», я как раз в этом время работал с молодёжной командой. И на фоне всего этого мы, исходя из того, что команды вместе летали на выезд, всегда в самолёте беседовали 15–20 минут по использованию того или иного игрока. Так мы и начали наш совместный путь», — сказал Ромащенко в эфире «Матч Премьер».

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