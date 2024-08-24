Рахимов оценил игру за «Рубин» голкипера Ставера

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов после матча 6-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» прокомментировал игру голкипера своей команды Евгения Ставера.

«Ставер – основной вратарь в последних матчах? Мы видели, что сегодня он достаточно уверенно себя чувствовал, хотя надо отдать должное и игрокам обороны, которые достаточно качественно оборонялись. Особых моментов не было, а там, где доходило до Ставера, он играл надёжно», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

26-летний голкипер Евгений Ставер перешёл в казанский «Рубин» в июле 2024 года из красноярского «Енисея» на правах свободного агента. В текущем сезоне на его счету четыре матча в РПЛ (пять пропущенных голов, одна «сухая» игра) и один «сухой» матч в Кубке России. В двух стартовых тура РПЛ ворота казанцев защищал Артур Нигматуллин, пропустивший в сумме шесть мячей от «Пари НН» и «Зенита».