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Рахимов оценил игру за «Рубин» голкипера Ставера

Рахимов оценил игру за «Рубин» голкипера Ставера
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов после матча 6-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» прокомментировал игру голкипера своей команды Евгения Ставера.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Даку – 45'     2:0 Чумич – 63'    
Удаления: нет / Алибеков – 68'

«Ставер – основной вратарь в последних матчах? Мы видели, что сегодня он достаточно уверенно себя чувствовал, хотя надо отдать должное и игрокам обороны, которые достаточно качественно оборонялись. Особых моментов не было, а там, где доходило до Ставера, он играл надёжно», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

26-летний голкипер Евгений Ставер перешёл в казанский «Рубин» в июле 2024 года из красноярского «Енисея» на правах свободного агента. В текущем сезоне на его счету четыре матча в РПЛ (пять пропущенных голов, одна «сухая» игра) и один «сухой» матч в Кубке России. В двух стартовых тура РПЛ ворота казанцев защищал Артур Нигматуллин, пропустивший в сумме шесть мячей от «Пари НН» и «Зенита».

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Турнирная таблица РПЛ
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