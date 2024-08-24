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Гондоу сегодня отправится в Россию для завершения трансфера в «Зенит» — Ole

Гондоу сегодня отправится в Россию для завершения трансфера в «Зенит» — Ole
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Нападающий «Аргентинос Хуниорс» Лусьяно Гондоу в ближайшее время пополнит состав петербургского «Зенита».

Как сообщает Ole, 23-летний аргентинский футболист в субботу, 24 августа, отправится в Россию для завершения перехода. Ранее появилась информация, что контракт игрока с сине-бело-голубыми будет рассчитан на четыре года с возможностью продления ещё на сезон.

Гондоу выступает в составе «Аргентинос Хуниорс» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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