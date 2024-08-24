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Хаби Алонсо назвал фаворита нового сезона Бундеслиги

Хаби Алонсо назвал фаворита нового сезона Бундеслиги
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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо назвал фаворита на победу в новом сезоне чемпионата Германии.

«Я не считаю нас фаворитами. Самые большие шансы на титул имеет «Бавария». Мы намерены начать хорошо сезон и показывать отличный футбол. Наша цель – сохранить место в топ-4. Это вполне реально. У «Байера» хороший состав, с которым можно двигаться от игры к игре», — приводит слова Алонсо Sky Sport Germany.

В минувшем сезоне «Байер» выиграл немецкую Бундеслигу, опередив ближайшего преследователя в лице «Штутгарта» на 17 очков. Леверкузенцы добились исторического достижения, впервые закончив сезон в чемпионате Германии без поражений. На счету «Байера» в прошедшем сезоне Бундеслиги 28 побед и шесть ничьих. «Байер» также стал обладателем Кубка Германии. Кроме того, подопечные Хаби Алонсо дошли до финала Лиги Европы, где уступили «Аталанте» со счётом 0:3.

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