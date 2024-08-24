Экс-форвард «МЮ» Гринвуд может начать играть за сборную Ямайки — The Sun

22-летний британский нападающий французского «Марселя» Мэйсон Гринвуд может сменить спортивное гражданство и начать выступления за сборную Ямайки, сообщает The Sun.

По данным источника, Федерация футбола Ямайки уже обратилась в Футбольную ассоциацию Англии по поводу возможной смены спортивного гражданства Гринвуда. Сообщается, что форварду может позволить выступать за национальную команду Ямайки происхождение его отца.

В июле 2024 года Гринвуд перешёл в «Марсель» из «Манчестер Юнайтед», сумма трансферной компенсации составила € 26 млн. Мэйсон сыграл в одном матче Лиги 1, отметившись дублем и результативным пасом. Сезон-2023/2024 футболист провёл на правах аренды в испанском «Хетафе», где в 36 матчах забил 10 голов и отдал шесть голевых передач.

В сентябре 2020 года Гринвуд принял участие в одном матче Лиги наций УЕФА в составе сборной Англии, выйдя на замену на 12 минут.